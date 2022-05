Sit-in a sostegno del procuratore Gratteri. "La nostra ribellione, la sua scorta" è l'urlo dei sindacati

Catanzaro - Un cartello di sigle sindacali e di associazioni del territorio calabrese ha promosso il sit-in di giorno 13 maggio, alle ore 11, nella piazza antistante la sede della Procura di Catanzaro per manifestare solidarietà al Procuratore Nicola Gratteri. Con lo slogan "La nostra ribellione, la sua scorta" emerge la necessità di non lasciare solo il Procuratore a seguito, soprattutto, della notizia di un progetto di attentato contro il magistrato emersa da una segnalazione proveniente dai servizi segreti di un Paese straniero che avrebbero intercettato una comunicazione in tal senso.

Diverse le sigle, associazioni e partiti politici che hanno già aderito all’iniziativa così come l'orafo crotonese Michele Affidato e Roberto de Candia che con una nota stampa spiegano le loro motivazioni: " Un gesto di affetto e di vicinanza, di resistenza civica a favore di chi in questi anni sta lottando per la legalità - spiegano -. Gratteri ha da sempre posto questa sua missione al centro della sua vita: portare e affermare la legalità e la giustizia nei territori in cui ha operato, lottando strenuamente e con sacrificio della sua stessa vita, come figlio, come marito, come padre, senza mai cedere alle pressioni di ogni tipo, alle paure, all’ansia per la stessa vita. Sostenere Gratteri significa sostenere la Calabria sana, la Calabria che ha voglia di cambiare, la Calabria che aspira alla libertà vera, autentica. La nostra terra e tutto il Sud nel suo insieme hanno fortemente bisogno di uomini di Stato come Lui, di questo suo grande servitore, il cui operato mantiene viva la speranza di un cambiamento che renda la Calabria e il Sud liberi da logiche deviate, violente che continuano a martoriare e soffocare le nostre esistenze. Mostriamo il volto coraggioso dei calabresi che vogliono bene al loro Procuratore, manifestando il proprio affetto con la loro presenza".