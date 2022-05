Il sabato del Vignaiolo a Cirò. Piatti tradizionali, prodotti tipici e visite culturali

Cirò - Il 14 maggio in tutta Italia sarà il sabato del Vignaiolo, la giornata pensata dalla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti per raccontare al pubblico e agli appassionati le realtà territoriali dei 1400 soci FIVI. La Federazione italiana vignaioli indipendenti punta alla tutela e la valorizzazione del territorio, attraverso una viticoltura artigianale e di qualità.

In Calabria il sabato del Vignaiolo si terrà presso la Tenuta Santoro in località Franze a Cirò. "Sarà un’occasione per comprendere meglio il nostro lavoro e i valori in cui crediamo - si legge in una nota dell’associazione - per chi invece ha già avuto modo di entrare nel mondo FIVI, una possibilità di rincontrarsi e approfondire ancora questa realtà”.