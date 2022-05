All'Eurovision Song Contest cartolina dedicata alla fortezza di Le Castella

ISOLA CAPO RIZZUTO - E' un momento d'oro per la promozione turistica del comune di Isola Capo Rizzuto, dopo aver ottenuto la Bandiera Blu dalla Fee che ha utilizzato l'immagine della fortezza di Le Castella sulle brochure ufficiali distribuite a tutti i comuni italiani che hanno avuto il riconoscimento, il castello simbolo del turismo calabrese finisce anche alla manifestazione canora più vista nel continente: l'Eurovision song contest 2022 che si sta svolgendo a Torino che è seguita da milioni di spettatori.

La presentazione di ogni cantante è annunciata da un breve video che riprende le bellezze italiane. Sono 41 cartoline che permettono di fare promozione turistica delle bellezze italiane. Una di queste cartoline ha riguardato proprio Le Castella. Nella puntata di giovedì 12 maggio il cantante romeno Andrei Ionut Ursu - che presenta il brano Llmame - è stato annunciato con un filmato del castello aragonese di Le Castella. Ecco il video.

"Quella andata in onda questa sera su RAI 1, nel corso dell'Eurovision - scrive il Comune di Isola Capo Rizzuto sulla sua pagina facebook - , è una straordinaria pubblicità del nostro territorio che segue la grande risonanza avuta a livello nazionale con la Bandiera Blu Stasera Le Castella, Isola di Capo Rizzuto, ha rappresentato la Calabria nel mondo".

Per le riprese i contatti tra la Rai e l'Amministrazione comunale sono iniziati a marzo con il coinvolgimento del Mibact - proprietario del maniero - che, si spera, ora decida di investire nel tenere aperta la struttura in modo continuo almeno in estate.