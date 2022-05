Agricoltura, Pac: prorogata al 15 giugno la presentazione delle domande di aiuto

ROMA - Il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli ha sottoscritto oggi, vista l'intesa raggiunta l'11 maggio in Conferenza Stato-Regioni, il decreto che dispone la proroga del termine per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune (Pac) per l'anno 2022 al 15 giugno. Il provvedimento, spiega una nota ufficiale, si riferisce alla domanda unica e alle domande a superficie dello sviluppo rurale.

"La proroga - aggiunge la nota - è stata decisa in considerazione delle esigenze e delle osservazioni emerse nel corso del confronto istituzionale con gli attori coinvolti nella misura. I nuovi termini permettono infatti alle aziende agricole di beneficiare degli strumenti della Pac senza rischiare sanzioni per la presentazione in ritardo delle relative istanze".