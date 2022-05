Cirò, presentate le liste per le Comunali: per la poltrona di sindaco sfida tra ex alleati.

CIRO' - Saranno Francesco Paletta e Mario Sculco a contendersi la poltrona dìdi sindaco nelle elezioni del prossimo 15 giugno.

L’attuale primo cittadino sarà alla guida della lista “AttivaMente Cirò”: “È una lista civica senza etichette politiche anche se non posso negare la mia vicinanza al governo regionale” dice il sindaco Paletta. È una lista in continuità amministrativa e il programma punterà al completamento delle opere avviate come quelle del dissesto idrogeologico, del castello, sistemazione della zona a mare”.

Si chiama “Progetto Cirò” la lista che sarà a supporto della candidatura a sindaco di Mario Sculco, ex presidente del Consiglio (si è dimesso alcune settimane fa dall’incarico) eletto 5 anni fa proprio nella maggioranza di Paletta. “È una coalizione civica - spiega Sculco - che abbraccia differenti appartenenze politiche senza alcuna prevalenza ideologica. Lista di giovani che si affacciano per la prima volta alla amministrazione e che hanno voglia di contribuire alla crescita di Cirò interessandosi di tutti i problemi, dal lavoro allo sport, dal calo demografico alla disabilità”.