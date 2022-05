Comunali, a Roccabernarda 4 contendenti, per la prima volta una donna candidata sindaca

ROCCABERNARDA - Quattro liste, quattro candidati sindaco e 48 candidati al Consiglio comunale. Sono questi i numeri delle elezioni comunali di Roccabernarda previste per il 15 giugno prossimo. La novità principale e la candidatura a sindaco, per la prima volta nella storia rocchisana di una donna. Si tratta dell'avvocato Giuseppina Scalzi, che guida la lista “Una donna per Rocca". Piemontese di Alessandria, Giuseppina Scalzi si è trasferita in Calabria da diversi anni dopo aver sposato un collega originario di Roccabernarda: “Abbiamo già formato la lista - dice Scalzi - scegliendo i candidati con un criterio semplice: avere sposato un progetto di cambiamento radicale senza collegamenti al vecchio sistema politico”.

Legato alla passata amministrazione e al movimento che ne ha sostenuto la candidatura, Luigi Foresta, ex vice sindaco, dimessosi qualche giorno fa, è pronto a mettersi in gioco con tutto se stesso appoggiato dallo stesso movimento ‘RoccaNova’ che nei mesi scorsi nelle primarie lo ha votato per le primarie. “La mia lista - spiega - nasce in seno al movimento che mi ha scelto per queste elezioni. Il gruppo è composto prevalentemente da giovani con tanta voglia di fare e di migliorare questo paese”.