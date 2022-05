Isola Capo Rizzuto, i complimenti e l'orgoglio del sindaco Vittimberga al 'Comitato Finocchio Igp' per lo storico riconoscimento

Il Sindaco Maria Grazia Vittimberga e l’Assessore con delega all’Agricoltura Gaetano Muto, hanno ricevuto, lunedì mattina, una delegazione del “Comitato Finocchio IGP” per complimentarsi e fornire sostegno in seguito allo storico riconoscimento IGP ottenuto dal Finocchio di Isola Capo Rizzuto. L’incontro, che si è tenuto all’interno del Palazzo Comunale, si è concentrato sulla promozione futura del marchio e di come renderlo appetibile a livello internazionale, non solo in ambito agricolo ma anche, e soprattutto, riferito alla promozione del territorio.

Il Presidente Aldo Luciano e la delegazione di professionisti che lo hanno accompagnato dopo aver illustrato il progetto, hanno voluto sottolineare come sia essenziale e determinante lavorare in sinergia con gli enti per veicolare in modo capillare ed efficace il messaggio che la nascita del Consorzio del Finocchio IGP sarà l’occasione non solo per rilanciare il nome di Isola di Capo Rizzuto in tutto il mondo, ma sarà un importante volano anche in termini di posti di lavoro e un dunque un miglioramento generale della qualità della vita sul territorio. L’obiettivo del Comitato, infatti, è quello di coinvolgere tutte le aziende del comprensorio e creare occupazione in un territorio un che oltre a vivere di turismo, vive anche, e soprattutto, di agricoltura.