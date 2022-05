A Parco Pignera dal 20 maggio il 'Festival delle catastrofi e passaggi generativi'

Si svolgerà dal 20 al 22 maggio al parco Pitagora il 'Festival delle catastrofi e passaggi generativi'. Il festival, alla sua prima edizione, nasce a Lecce da un’idea della Cooperativa Psifia, un’idea e un’iniziativa a cui il Consorzio Jobel ha aderito con un programma specifico per il territorio di Crotone, in collaborazione con le Università della Calabria e di Lecce. L’idea nasce dal desiderio di elaborare il trauma sociale che il Covid19 ha generato e offrire uno spazio di riflessione e elaborazione per altri traumi sociali (immigrazione, diseguaglianze, ambiente economia).

Arte, saperi accademici e pratici, territorio dialogheranno intorno al Tavolo Love Difference di Pistoletto, a partire dalle varie esperienze e storie catastrofiche, riflettendo su come esse(dal virus all’immigrazione, dalla natura all’economia) possano rappresentare forme di apocalissi culturali ma al contempo eventi rigenerativi facendo diventare la fine parte integrante di un nuovo inizio.

Sono previste una serie di attività, all’interno di un percorso trasformativo alla ricerca di nuove forme di socialità. L’esposizione dell’installazione Love Difference di Pistoletto e l’edizione di Crotone del Festival si terranno presso il Museo di Pitagora dal 20 al 22 Maggio 2022.

Il Tavolo Love Difference di Pistoletto è simbolo di un’arte volta a cooperare con ogni altro settore nella ricerca di soluzioni ai problemi della società. È qui che il Festival radunala cittadinanza, nel luogo dell’incontro tra differenze, per interrompere l’uniformità che atrofizza l’essere umano