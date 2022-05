Il movimento Vivere in ricorda il vescovo Giuseppe Agostino

Anche quest’anno il Movimento Vivere In vuole ricordare Mons. Giuseppe Agostino organizzando, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Crotone – Santa Severina, un convegno dal titolo “Laici protagonisti nella città degli uomini”, moderato da Giusy Regalino. Mons. Serafino Parisi, vescovo eletto di Lamezia Terme, ci aiuterà a rileggere ed attualizzare una pagina tratta dal suo magistero, mentre Lucia Bellassai, Toni Cremonese e Rachele Via porteranno la propria testimonianza di laici che si sono formati durante il suo lungo ed incisivo episcopato. Le conclusioni sono affidate a S.E. Mons. Angelo Panzetta. L’Associazione Vivere In invita quanti vorranno condividere questo appuntamento venerdì 20 maggio alle ore 17,30 presso la Chiesa dell’Immacolata di Crotone.