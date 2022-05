'Un sentiero tra gli stemmi. Storia dei vescovi di Crotone', presentazione ultimo volume

Mercoledì 18 maggio, alle ore 18,30 la D’Ettoris Editori presenterà presso i locali della biblioteca Pier Giorgio Frassati, in via Ducarne 43, il quarto e ultimo volume di 'Un sentiero tra gli stemmi. Storia dei vescovi di Crotone dall’Unità d’Italia ai giorni nostri'. Un’opera monumentale quella di don Pietro Pontieri secondo Mons. Alessandro Saraco, docente di Storia della Chiesa e relatore della serata, che ricostruisce, a fronte di una meticolosa ricerca pluriennale, la storia e l’operato dei pastori che hanno guidato la diocesi di Crotone dal VI secolo ad oggi senza risparmiare al lettore «l’opportunità di osservare il riflesso della grande storia nelle piccole e quotidiane periferie del mondo». Un appuntamento ricco di notizie e curiosità, agognato dai tanti appassionati e per i cultori di storia locale che hanno dovuto attendere la fine dello stato di emergenza per poter partecipare all’evento. Pietro Pontieri è nato a Savelli (KR) il 25 aprile 1937. Sacerdote della Diocesi di Crotone- Santa Severina. Giornalista pubblicista, collabora con giornali e periodici ed è autore di numerose pubblicazioni. Con la D’Ettoris Editori, nella collana "Biblioteca di storia della Calabria", ha pubblicato i primi tre volumi di Un sentiero tra gli stemmi.