Crotone dice addio ad Enrico Maiolo, l'uomo che ritrovò il diadema di Hera Lacinia

CROTONE - E' scomparso all'età di 68 anni Enrico Maiolo, l'uomo che - durante la campagna di scavi a Capocolonna nell'estate del 1987 - ritrovò il diadema di Hera Lacinia diventato simbolo dell'archeologia crotonese insieme alla colonna del tempio. Quel ritrovamento portò alla scoperta del cosiddetto Tesoro di Hera esposto al museo archeologico di via Risorgimento a Crotone.

Maiolo, che era un operaio specializzato nel cantiere di scavo al promontorio Lacinio, è sempre stato legato a quell'importante evento che ha segnato la storia archeologica di Crotone. La sua passione per l'archeologia lo aveva portato a realizzare delle riproduzioni del diadema che conosceva praticamente a memoria in ogni suo particolare. Sentirlo parlare di quel tesoro era spesso, anche per le scolaresche che lo incontravano, sempre interessante. Alla famiglia le condoglianze de il Crotonese.