Riapertura del castello, la lotta non si ferma: sabato 21 incontro pubblico

Un incontro pubblico sabato 21 maggio alle ore 17:30 in piazza S.Angelo – centro storico – (imboccare via Pescheria, la piazzetta si trova alle spalle), ospiti di Oblio Bistrot per riprendere la lotta per l'apertura del castello. Lo annuncia Linda Monte a nome del gruppo promotore dei sit in e petizione Antonio Iritale, Roberto Carta, Filippo Sestito: "La mobilitazione anche mediatica intorno alla richiesta di apertura del castello/fortezza, con relativi incontri volta per volta per sensibilizzare la cittadinanza, lunga mesi e giorni, nonché la raccolta firme (ben duemila in poco tempo )c on l’adesione del gruppo locale dei Fratelli d’Italia coinvolgendo anche alcuni comuni della provincia, impone il confrontarsi per il da farsi" scrive la Monte. "È idea del gruppo promotore dei sit in e della petizione accendere i riflettori anche su tutti gli altri siti e luoghi culturali chiusi e comunque alcuni mai fruiti. È superfluo ricordare che i beni culturali appartengono a tutti e tutti dobbiamo sentirci in dovere di pretendere la fruizione, nonché la cura, la gestione corretta del mantenimento, considerando che scoprire, riscoprire aree archeologiche,monumenti,luoghi storici, significa anche economia per la città. Ricordando infine che si è tenuto un consiglio comunale straordinario con l’unico punto all’ordine del giorno, votando all’unanimità l’apertura del castello. È trascorso però oltre un mese e non abbiamo ancora visto nulla".