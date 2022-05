Tenta di accoltellare fidanzato ex compagna, in carcere per tentato omicidio

Ha tentato di accoltellare l'attuale fidanzato della sua ex compagna ma è stato fermato dai passanti, quindi si è dato alla fuga. Grazie alle testimonianze raccolte dagli agenti della squadra Volante della questura è stato tuttavia identificato e nei suoi confronti è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ora eseguita dai poliziotti. Protagonista un crotonese di 38 anni finito in cella con l'accusa di tentato omicidio.

L'episodio è avvenuto nel centro cittadino di Crotone, davanti ad un esercizio commerciale dove l'uomo ha affrontato il fidanzato della sua ex compagna, con il quale qualche ora prima aveva già avuto un diverbio, tentando ripetutamente di colpirlo con un coltello ma non riuscendo nel suo intento grazie all'intervento delle persone presenti. Il 38enne si è quindi dato alla fuga sbarazzandosi dell'arma mentre sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti che grazie alle testimonianze dei presenti e ai filmati delle telecamere di sorveglianza hanno ricostruito l'accaduto.

La denuncia dell’ex compagna, nonché le ulteriori attività d’indagine compiute, hanno permesso di far luce sull’intera vicenda. E' emerso infatti che l’uomo, separatosi dalla ex compagna da alcuni mesi, viveva continui contrasti con la donna dovuti soprattutto alla regolamentazione delle visite dei due figli nati dalla loro unione.

Sulla base del quadro indiziario, la locale Procura della Repubblica ha accolto le risultanze probatorie e ritenendo che i fatti così come ricostruiti configurassero un vero e proprio tentato omicidio, ha avanzato richiesta al Gip, il quale ha emesso il provvedimento restrittivo notificato all’indagato che è stato quindi condotto presso la casa circondariale di Locrì.