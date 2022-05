A Crotone il 23 maggio manifestazione per ricordare le vittime della strage di Capaci

Il coordinamento provinciale di Libera Crotone in collaborazione con “Italia Nostra - Crotone” e le Associazioni della rete di “Libera Crotone”, promuove la manifestazione “Ricordo dunque esisto” in memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e delle vittime di tutte le mafie.

L’appuntamento è per lunedì 23 maggio, trentesimo anniversario della strage di Capaci, l’attentato nel quale persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Ci incontreremo alle ore 18:00 presso il Giardino “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” in via Gaetano Morelli, per deporre dei fiori davanti alle targhe commemorative delle vittime della strage.