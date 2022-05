Al via da Castelsilano il progetto 'A Passo d'Asino' tra paesaggi ed assaggi

Parte Domenica 22 Maggio da Castelsilano il progetto “A Passo d’Asino” tra paesaggi ed assaggi per vivere e conoscere il territorio con l’ausilio degli Asini dell’azienda di Franco Foglia. L’iniziativa è organizzata dal Laboratorio For.Agri.Zoo. con il patrocinio del Gal Kroton e della LILT sez. Crotone ed ha lo scopo di promuovere stili di vita sostenibili e sani, attraverso una camminata supportata dagli asini ammirando panorami scenografici, bellezze naturali, e degustando le migliori espressioni enogastronomiche del territorio. Un’iniziativa che abbraccia e coinvolge tutti i sensi, per questo rivolta soprattutto ad un pubblico di persone più coinvolte sul lato emotivo della partecipazione. L’appuntamento è alle ore 8.30 di Domenica in Piazza Padre Pio da dove si partirà per raggiungere i sentieri dei sensi.