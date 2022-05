Calanchi del marchesato: alla scoperta sentiero ad anello La Scala – Le Forche

Appuntamento a Cutro alle 16.00 di sabato 21 maggio per il secondo appuntamento di Marchesato Trekking & Culture: il percorso “strong” dell’associazione, per escursionisti e amanti dell’avventura. Quattro ore di saliscendi tra monoliti d’argilla, i laghetti dell’area SIC Stagni sotto Timpone San Francesco e poi risalita, vista mare, al tramonto.

L’itinerario, della lunghezza complessiva di circa 6 km, parte dalla strada sterrata che si dipana infondo a via Barbara Micarelli, e prosegue in discesa passando per le biancane monumentali della Scala fino a raggiungere l’area SIC Stagni sotto Timpone San Francesco, inserita nella Rete Natura 2000.

L’anello termina con una risalita mozzafiato, al tramonto, in direzione Le Forche, il picco più alto dell’intero percorso. Marchesato Trekking & Culture è un’iniziativa organizzata dall’associazione di promozione sociale Calanchi del Marchesato e prevede cinque escursioni tra i mesi di maggio, giugno e luglio. Cinque tappe da scoprire ed apprezzare per conoscere al meglio l’area interna del Marchesato Crotonese.

Quest’anno, per la seconda edizione l’associazione ha voluto soffermarsi sui luoghi in cui la stessa è nata e per lavora sin dal 2020, anno di costituzione, quando da movimento nato per dire no alla costruzione di una discarica, si è trasformata in associazione no profit, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il paesaggio calanchivo ricadente nell’area dei comuni di Cutro e Roccabernarda: uno scrigno di biodiversità caratterizzato da evidenze naturalistiche, storiche e paesaggistiche di struggente bellezza. Le passeggiate saranno animate da esperti di geologia e di storia locale, ovviamente non mancheranno i momenti musicali, qualcosa di buono da mangiare e qualche altra bella sorpresa. Sul sito dell’associazione www.calanchidelmarchesato.com sono disponibili tutte le informazioni sull’evento e le schede complete delle escursioni.

Si consiglia: ● abbigliamento comodo ● pantalone lungo ● scarpe da trekking ● bastoncini da trekking ● cappello ● crema solare ● spray anti insetti ● 2 litri di acqua Per partecipare alle escursioni è necessario registrarsi inviando nome e cognome all’indirizzo e-mail: calanchidelmarchesato@gmail.com