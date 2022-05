Due sbarchi di migranti sulla spiaggia di Gabella ed al porto

CROTONE - Continua senza sosta il lavoro dell'Ufficio immigrazione della Questura di Crotone alle prese con una serie di sbarchi di migranti senza soluzione di continuità. Dopo i 5 dello scorso fine settimana, mercoledì 18 maggio ci sono stati altri due sbarchi per un totale di 181 persone giunte in Italia.

Il primo sbarco è avvenuto all'alba lungo la spiaggia di Gabella nei pressi dei Fiume Neto a nord di Crotone. I migranti sono arrivati con una barca a vela senza essere intercettati e sono approdati direttamente sulla spiaggia. Qui, in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti, sono intervenuti gli agenti della Questura di Crotone: sono stati rintracciati 98 persone, gran parte delle quali egiziane. Tra loro 25 minori.

Il secondo sbarco è avvenuto al porto di Crotone dove la Guardia di finanza ha condotto una imbarcazione a vela intercettata ad un miglio a largo di Capocolonna: 83 le persone a bordo dell'imbarcazione tra cui 35 minori non accompagnati. L'arrivo al porto di Crotone è stato complesso per via delle condizioni meteomarine non ottimali.

Le attività di sbarco sono state coordinate dalla Prefettura di Crotone. Tutti i migranti sono stati condotti al centro di accoglienza di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto per le operazioni di identificazione e per la quarantena di 5 giorni come disposto dalle norme anti covid.