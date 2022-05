La Provincia di Crotone cerca aule per 440 studenti

La Provincia di Crotone cerca immobili per ospitare 22 aule scolastiche di diversi istituti superiori. L'ente, infatti, ha avviato una ricerca di mercato di immobili, siti nel territorio del Comune di Crotone, da condurre in locazione passiva per uso didattico per la durata di anni 6 a decorrere dall’anno scolastico 2022-2023.

Dalla rilevazione dei fabbisogni è emersa la necessità di reperire spazi aule scolastiche e relativi servizi così distribuite: Liceo Statale Gravina 5 aule; Istituto Donegani 5 aule; Liceo Scientifico Filolao 5 aule; Liceo Classico Pitagora 7 aule. Il numero complessivo degli alunni da collocare è pari a circa 440.

Gli immobili oggetto dell’offerta devono essere situati nel Comune di Crotone e dovranno preferibilmente essere già qualificati con destinazione d’uso “uso scolastico”, inoltre dovrà rispettare le normative vigenti in materia di urbanistica, edilizia, sicurezza.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta a mezzo PEC all’indirizzo protocollogenerale@pec.provincia.crotone.it oppure mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Provinciale di Crotone – Via Mario Nicoletta, 28 – Crotone (orario di apertura 8:30-13:30 dal lunedì al venerdì) entro e non oltre le ore 12:00 di Venerdì 10 giugno 2022.

L’avviso è consultabile sulla home page del sito internet della Provincia di Crotone al seguente indirizzo: www.provincia.crotone.it e all’Albo Pretorio on-line.