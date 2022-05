Trovato con oltre due kg di droga: patteggia pena di un anno e 10 mesi

I poliziotti della squadra volante di Crotone hanno arrestato un uomo di Crotone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto a seguito della scoperta in un garage in uso all'uomo di una notevole quantità di droga: in alcune scatole ed in uno zaino c'erano vari panetti di hashish (per complessivi 1,2 kg) e alcune buste contenenti marijuana (circa 1,2 kg). Tutta la droga rinvenuta veniva posta sotto sequestro. Sono state anche rinvenuti buste con semi di marijuana e altro materiale utile per la coltivazione dello stupefacente.

L’uomo è stato arrestato e posto, su disposizione dell'autorità giudiziaria, ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Durante il processo, oltre alla convalida dell’arresto, il giudice ha accolto la richiesta di patteggiamento ed all'uomo è stata applicata la pena di un anno e dieci mesi di reclusione e 6mila euro di multa.