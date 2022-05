'Giornata della Legalità': un’opera di Gerardo Sacco per il sottosegretario Franco Gabrielli

“Gerardo Sacco non è solo un ambasciatore della Calabria, è un artista che ha sempre rappresentato l’Italia nel mondo”. Queste le parole con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (Autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica), Franco Gabrielli, ha tenuto a ringraziare l’orafo che, in occasione della Giornata per la legalità nel ricordo dei 30 anni delle stragi di mafia che si è tenuta a Diamante, ha realizzato per il già capo della Polizia un’opera del tutto particolare. Si tratta di un vassoio in cui diversi elementi si incastonano: il rosso del peperoncino di diamante, 4 maschere della tradizione ellenica e i frutti tipici della Calabria.