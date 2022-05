La Rino Gaetano Band inaugura il murale realizzato da Jorit ai 300 alloggi

CROTONE - Sarà la Rino Gaetano band ad inaugurare ufficialmente, il prossimo 28 maggio, il murale realizzato dall'artista internazionale Jorit nel quale è ritratto il cantautore crotonese. La storica tribute band capitanata da Alessandro Gaetano, nipote di Rino, primo progetto in Italia fondato nel 1999 da Anna Gaetano, sorella del cantautore, a partire dalle ore 21 suonerà nel quartiere “300 alloggi”, a ridosso dell’opera realizzata dal popolare street artist partenopeo. La Rino Gaetano Band ha arrangiato in modo fedele ai suoni originali del tempo molte delle opere di un personaggio ormai entrato nel mito. I musicisti sono il nipote di Rino, Alessandro Gaetano grey Vision, Marco Rovinelli, Alberto Lombardi, Michele Amadori, Fabio Fraschini e Paolo Petrini. Nel 2007 la Band ha accompagnato Paolo Rossi nella presentazione del brano inedito di Rino “In Italia si sta male” al Festival di Sanremo. Nel 2018 ha arrangiato il brano inedito di Rino ”Ti voglio” completato e interpretato da Artù ed il cui videoclip è stato realizzato dal regista Maurizio Nichetti. Nel 2019 la Band appare nel nuovo clip ufficiale di A mano a mano edito dalla Sony, nella versione cantata da Rino. “Il continuo rapporto sinergico che sin dall’inizio abbiamo voluto avere con la famiglia di Rino prima e durante la realizzazione dell’opera di Jorit - ha detto il sindaco Vincenzo Voce - non poteva che suggellarsi con la presenza della tribute band ufficiale a Crotone per l’inaugurazione dell’opera. È un atto dovuto nei confronti di Anna a cui continuiamo a rivolgere il nostro più sentito ringraziamento per tutto il supporto e la condivisione mostrati in questa esperienza e che continuiamo a ringraziare per l’immenso contributo di energia che questa band saprà donare a tutta la città in una serata che sarà senz’altro ricordata negli anni a venire”. Il palco sarà installato nei prossimi giorni al di sotto dell’opera realizzata. In occasione dell’evento, al fine di favorire un ordinato afflusso degli avventori, saranno adottati provvedimenti relativi alla viabilità cittadina.