Crotone - I soci del circolo Ibis hanno organizzato un percorso di trekking notturno nella zsc della foce del fiume Neto per aspettare il sorgere del sole sul mare in uno straordinario scenario naturalistico. Il percorso è di 8 km senza dislivello. L'appuntamento è per domenica 22 maggio alle ore 03.30 al P.le Nettuno.

Si consiglia: binocolo e macchina fotografica, scarpe da trekking, torcia, acqua e colazione. Rientro previsto alle ore 08:30. Per info contattare il numero 349 4674358.