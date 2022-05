Scuola, la "Vittorio Alfieri" avvia il secondo sportello di ascolto psicologico

L'istituto comprensivo “Vittorio Alfieri” di Crotone ha attivato un secondo sportello di ascolto psicologico. Lo rende noto il professor Romano Pesavento.

Inserito nel progetto “STORIANOVA – Rete nazionale tutele e protezione minori”, il servizio è indirizzato agli studenti della primaria plesso Albani e Codignola ed alle loro famiglie, ma è fruibile da tutto il personale scolastico dell'istituto.

Lo sportello sarà attivo lunedì e martedì dalle 10.30 alle 12.30. Il servizio potrà rimanere attivo anche nei mesi estivi. Gli incontri saranno tenuti dalla psicologa dott.ssa Claudia Coluccio.

"In un contesto estremamente complesso come quello attuale - scrive il professor Pesavento - diventa fondamentale riconoscere eventuali segnali di disagio per contrastarli e ritrovare il benessere psicologico".