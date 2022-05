Il Cantascandale compie 50 anni: al via selezioni per edizione speciale

Sono aperte le iscrizioni per un edizione speciale del Cantascandale che festeggia il cinquantesimo anniversario dalla nascita. Era, infatti, il 1972 quando una nascente Band locale realizzò il primo Festival Canoro di Scandale presso i locali del Cinema del paese. Da quella sua prima uscita l’evento divenne un appuntamento annuale, anche se non sempre fu possibile realizzarlo ma, certamente trentanove edizioni sono tanti, basti pensare che risulta essere il terzo concorso canoro più longevo d’Italia, dopo Sanremo e Castrocaro.

Il concorso, che quest’anno sarà ripreso dalle telecamere di Esperia Tv, è diviso in quattro categorie: Piccoli, Giovani, Seniores e Rapper. Gli aspiranti partecipanti alla finalissima che si terrà il 25 Giugno presso l’auditorium Alkmeon di Crotone, dovranno prima superare la prima fase di selezioni che si terranno prima del 12 GiugnoLo spettacolo della Finale verrà poi mandato in onda da Esperia Tv(Canale 15) in differita nei giorni a seguire.

Per informazioni e iscrizioni, consultare il sito ufficiale www.cantascandale.it, oppure telefonare al 3384745431 . Si ricorda che il tempo utile per iscriversi è fissato al 4 giugno.