Cirò Marina, varato il nuovo esecutivo Pd, Dell'Aquila: vincere ed amministrare

Completate le nomine in seno al Partito democratico di Cirò Marina. Lo rende noto il segretario del circolo Giuseppe Dell'Aquila ad un mese dall'avvio della fase congressuale.

Fanno parte della nuova segreteria cittadina: Nicodemo Bastone (vice segretario), Claudia Aloe (coordinatrice), Monica Ligorio (organizzazione), Giovanni Malena (cultura), Andrea Doria (politiche sociali), Demo Carelli Demo (ambiente e paesaggio), Arianna Basta (politiche giovanili e parità di genere), Antonio Pirito (tesoriere).

“Un’esecutivo - è sicuro Dell'Aquila - che saprà nei prossimi mesi affrontare le sfide che attendono il nostro Partito che già guarda alle prossime elezioni per costruire un’ampia coalizione di centrosinistra in grado di vincere ed amministrare”.

"Una squadra - aggiunge il segretario locale - in grado di dimostrare alla città quanto sia importante fare politica per passione ed appartenere ad una comunità con una chiara e riconducibile identità, soprattutto in coerenza e nel rispetto del mandato affidatoci dai cittadini nell’ultima competizione elettorale".