Emergenza sangue, associazione Thalassemici invita ad andare a donare

"Siamo in emergenza sangue, abbiamo i nostri giovani Thalassemici ed anziani, in cura preso l’unità ospedaliera di Ematologia/Microcitemia dell’Ospedale Civile di Crotone che hanno urgente bisogno di essere trasfusi". E' questo l'appello lanciato dall’Associazione Thalassemici Crotonese Onlus che invita tutta la cittadinanza di Crotone e dei paesi della provincia e chiunque si trovi nelle condizioni di poter donare sangue di recarsi dalle ore 8,00 alle ore 11 di tutti i giorni tranne la domenica, presso il locale centro trasfusionale dell’Ospedale di Crotone(0962/924166), riferendo appunto del messaggio ricevuto. Troveranno personale sanitario in grado di sottoporli ad una immediata donazione.