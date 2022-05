Imbrattata la statua di Rino Gaetano con un evidenziatore che mostra dei baffetti alla Hitler

Un oltraggio in piena regola. Ad uno dei luoghi simbolo della città, quello che raffigura Rino Gaetano nella piazzetta a lui intitolata, sul lungomare cittadino. Questa mattina alcuni passanti hanno scorto sul volto della statua un evidenziatore nero a voler mettere in evidenza dei baffetti, con l'intento, evidentemente, di evocare la figura del dittatore nazista Hitler. Un gesto da censurare, commesso nella nottata da vandali di una città che non riesce proprio a custodire le proprie bellezze.