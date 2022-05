Ottavo sbarco in una settimana: approdati a Gabella 100 profughi

CROTONE - Ottavo sbarco di migranti in una settimana sulle coste crotonesi. Sabato 21 maggio cento persone sono state trovate sulla spiaggia di Gabella dove erano approdate a bordo di un un veliero proveniente dalla Turchia. Lo sbarco è avvenuto in modo autonomo e l'imbarcazione non è stata intercettata dalle forze dell'ordine. Come era accaduto mercoledì scorso le forze di polizia sono state avvisate dai residenti in zona.

I profughi sbarcati sono stati rintracciati nelle campagne dalla Polizia. Provengono da Afganistan, Iran, Palestina e Siria. Ci sono 18 donne e dodici minori. Due turchi sono stati individuati come possibili scafisti. Le operazioni coordinate dalla Prefettura di Crotone sono state svolte dall'Ufficio immigrazione della Questura di Crotone e dalla Polizia scientifica. I migranti sono stati condotti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto dove resteranno per svolgere i 5 giorni di quarantena previsti dal protocollo anti covid.