Crotone nell'itinerario di Vesplora Tour, 500 chilometri alla scoperta della Calabria

Sabato 28 maggio Crotone accoglierà i partecipanti al primo Vesplora Tour Calabria, viaggio itinerante, in pieno stile slow ride, per un totale di 500 km, alla scoperta del territorio calabrese. Lo rende noto l’assessora al Turismo Maria Bruni che ha promosso la delibera di Giunta che patrocina l’iniziativa.

Centinaia di appassionati dello storico mezzo provenienti da tutta Italia andranno alla scoperta del crotonese. Provenienti da Lamezia Terme, i vespisti arriveranno intorno a mezzogiorno a Capo Colonna, dove visiteranno il parco archeologico, il museo ed il santuario.

Il tour procederà nelle strade cittadine, lungo via per Capo Colonna via Magna Grecia, via Gallucci, corso Mazzini, viale Regina Margherita, via Cristoforo Colombo, piazzale Ultrà, piazza Mantegna, piazza Pitagora, piazza Immacolata per approdare infine nel centro storico.

Il primo Vesplora Tour Calabria è stato promosso dal Vespa Club Lamezia Terme con i Vespa Club di Crotone, Rossano Corigliano, Castrovillari, Scalea e Paola, in collaborazione con il Vespa Club Italia e MotoASI.