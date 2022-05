Caro voli: in estate decollano i prezzi, cieli vietati ai crotonesi

A luglio un volo per chi da Milano intende arrivare a Crotone può costare anche 300 euro. Stesso scenario per il collegamento con Bologna. Una situazione che si ripete in prossimità dell'estate come nei periodi di Natale e Pasqua. Con il risultato che per tanti crotonesi che in quei periodi intendono tornare a casa diventa proibitivo prendere un aereo. Ma anche per i turisti che scelgono una località della costa ionica per trascorre le vacanze. Frutto del monopolio della compagnia Ryanair che effettua i collegamenti dal Sant'Anna. Va già meglio, infatti, a Lamezia dove i voli sono molto più frequenti e le tariffe più basse.

