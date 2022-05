Crotone senz'acqua, necessari 4 interventi. Tutte le scuole chiuse da giovedì a sabato

Sono quattro gli interventi sulla condotta dell'acqua di competenza del Corap a causa dei quali sarà interrotta l'erogazione per tre giorni a partire da mercoledì pomeriggio e fino a sabato 28 maggio. E' quanto emerso dalla conferenza stampa che si è tenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 24 maggio, nella sala Giunta del Comune di Crotone alla quale hanno preso parte il sindaco Enzo Voce, il Corap, con l’ingegnere Giovanni Iannotta, Congesi nella figura del suo presidente Claudio Liotti e Sorical con il responsabile Pino Laporta.

Il Comune ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nei giorni 26, 27 e 28 maggio. Sempre nella giornata di oggi si è riunito il Centro operativo comunale con la partecipazione di tutte le altre realtà interessate (Corap, Congesi, Consorzio di Bonifica, Calabria Verde, Protezione Civile). Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile sarà operativo h 24 fino alla cessazione dell’emergenza idrica. Attraverso il supporto di Calabria Verde saranno posizionate autobotti in varie zone della città.Sarà aumentata la portata del flusso dell’acqua verso i serbatoi cittadini dall’invaso di S. Anna e nel contempo Congesi prevede una serie di manovre da effettuare sui serbatoi cittadini per garantire, attraverso turnazioni, equamente il servizio idrico in tutti i quartieri della città.