Lavori alla condotta Corap, Crotone senz'acqua per tre giorni. Allertata la Protezione civile

La città di Crotone resterà completamente a secco per tre giorni. Per la precisione dalle ore 15,30 di mercoledì 25 maggio fino a sabato 28 maggio. Salvo complicazioni. L'interruzione dell'erogazione dell'acqua potabile, come comunicato dal Corap, ex Nucleo industriale, competente sulla condotta, si è resa necessaria per eseguire una serie di interventi di manutenzione straordinaria alla condotta di adduzione dell'acqua al partitore del potabilizzatore di Crotone.

Il Corap ha dato comunicazione ufficiale dei lavori nella giornata di oggi, martedì 24 maggio, al Comune di Crotone, alla Prefettura, alla società Congesi che gestisce il servizio idrico in città, all'Arsa, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile.

Il sindaco Enzo Voce - annuncia una nota del Comune - ha già convocato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e tutte le altre realtà interessate (Corap, Congesi, Protezione Civile) per programmare una serie di interventi di assistenza alla cittadinanza durante il periodo di interruzione del servizio idrico.

Degli interventi di manutenzione sulla condotta si era già discusso nei giorni scorsi in occasione della rottura verificatasi in località Margherita che ha lasciato la città a secco per tre giorni. Interventi che, ora, dovrebbero definitifivamente risolvere il problema della crisi idrica.