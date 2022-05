Processo Malapianta: 30 anni di reclusione ad Alfonso Mannolo

Complessivamente, su 28 imputati sono state inflitte 19 condanne per un totale di 162 anni di carcere. Nei confronti di Mannolo il collegio penale, presieduto dal giudice Massimo Forciniti, ha accolto la richiesta avanzata dai sostituti procuratori della Dda, Pasquale Mandolfino ed Andrea Buzzelli. Le condanne più pesanti riguardano gli imputati di associazione mafiosa: 19 anni sono stati inflitti a Remo Mannolo, figlio di Alfonso Mannolo, per il quale l'accusa aveva chiesto trenta anni di reclusione. Condannati per il 416 bis anche Francesco Falcone (16 anni), Giuseppe Benincasa (17 anni e 2 mesi) e Antonio De Franco (13 anni) mentre traffico di droga e detenzione di armi è stata condannata a 11 anni Antonella Bevilacqua.