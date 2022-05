Tosatura, Gal: sabato appuntamento a Torre Melissa con la festa della Carusa

Sabato 28 maggio dalle ore 9.00 avrà luogo sul piazzale della torre Aragonese di Torre Melissa la Festa della Carusa (tosatura). L’evento è organizzato dal Gal Kroton in collaborazione con i pastori del luogo ed il comune di Melissa. La manifestazione punta a fare conoscere alle nuove generazione uno dei riti più antichi della tradizione pastorale del crotonese.

"La tosatura - spiega una nota dell'organizzazione - è una pratica necessaria per la salute degli animali; in caso contrario soffrirebbero con conseguenti cali fisiologici e produttivi; inoltre, soprattutto nella stagione estiva, il vello divenuto ormai troppo lungo potrebbe essere d’intralcio per l’animale, poiché impigliandosi nei cespugli, potrebbe riempirsi di spine causando pericolose ferite".

Il programma prevede alle ore 9.00 l'inizio della pratica della tosatura con laboratorio didattico per i bambini, seguiranno la gara e la premiazione del tosatore più veloce. Al termine la degustazione dei prodotti della tradizione culinaria contadina.