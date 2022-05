Crotone, albero cade sui giochi per i bambini nel parco delle Rose

CROTONE - La cura del verde pubblico in città è al livello più basso mai registrato. Infatti, mentre lungo le principali vie cittadine delle zone 'periferiche' cresce l'erba, nei parchi comunali può capitare anche che cada un albero. E' avvenuto nei giorni scorsi al Parco delle Rose quando, nel pomeriggio, mentre i bambini si divertivano sui giochini un vecchio albero è improvvisamente caduto poggiandosi su un'altalena. Per un caso in quel momento i bambini presenti nel parco erano su altri giochi non interessati dalla caduta dell'albero. I motivi della caduta sono probabilmente da ricercare nel fatto che le radici dell'albero fossero troppo deboli e che l'albero era 'morto'. Il vero problema è che nessuno si è accorto della situazione e di quello che stava per accadere. L'albero è stato successivamente rimosso.

La segnalazione ci è arrivata al numero whatsapp de il Crotonese (3924494951) da un nonno che porta ogni giorno la nipotina la parco che aggiunge anche come i giochi installati siano rotti e pericolosi ed abbiano bisogno di manutenzione. Come del resto tutta la città....