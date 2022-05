Migranti, nuovo sbarco al porto di Crotone: è il nono in dodici giorni

CROTONE - Sono ottantadue i migranti sbarcati al porto di Crotone dopo che la loro imbarcazione è stata intercettata alle prime ore del mattino da una motovedetta della Capitaneria di porto al largo delle coste calabresi.

Si trovavano a bordo di un veliero dal quale sono stati trasferiti sulla motovedetta Cp321 che li ha condotti al porto. Si tratta di iraniani, iracheni ed afgani. Presenti anche molte famiglie e 12 minori non accompagnati fra gli iracheni. Dopo lo sbarco, coordinato dalla Prefettura di Crotone, i profughi sono stati condotti al centro di accoglienza di Sant'Anna. Qui l'ufficio immigrazione della Questura, che in questi giorni ha lavorato senza sosta per via dei numerosi arrivi (sono nove gli sbarchi in 12 giorni) ha avviato le consuete procedure di identificazione. I migranti resteranno al centro di accoglienza per la 'quarantena' di cinque giorni prevista dalle norme anti covid. Quindi verranno trasferiti in altri centri di accoglienza.