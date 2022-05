Parte “Mettiamo in Moto la Cultura - 5 motopasseggiate alla riscoperta del territorio”

Domenica 29 Maggio prenderà il via la stagione mototuristica del Moto Club Crotone Ugo Gallo, con la prima delle Gite Sociali “Mettiamo in Moto la Cultura - 5 Motopasseggiate alla riscoperta del territorio”. La prima delle tappe è dedicata alla montagna, infatti la Motopasseggiata farà tappa a Trepidò. L’iniziativa nasce con lo scopo principale di promuovere e valorizzare l'immagine del territorio, le peculiarità, la cultura ed i prodotti enogastronomici nell’ambito di un segmento turistico in forte espansione. I partecipanti oltre a trascorrere insieme una giornata di turismo e di cultura, avranno la possibilità di poter visitare il territorio in un modo differente, transitando lentamente lungo percorsi alternativi e degustando vari prodotti tipici locali. L’appuntamento è alle ore 09:30 a Crotone presso Piazza della Resistenza. Da qui i motociclisti partiranno alle 10:30 per una sosta colazione con presentazione delle moto Royal Enfield presso la Sicar di Crotone e successivamente per Trepidò, dove i motociclisti effettueranno la sosta aperitivo, la pausa pranzo e un giro lungo il lago Ampollino. Alle 17:00 la carovana motociclistica farà ritorno a Crotone. Il Presidente del Moto Club, Fabio Gallo, si è così espresso in merito all’iniziativa: “Dopo il successo ottenuto nelle scorse edizioni anche quest’anno abbiamo programmato le iniziative “Mettiamo in Moto la Cultura”, una formula che coniuga il turismo motociclistico alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico del territorio . Con queste iniziative il Moto Club intende offrire il proprio contributo alla promozione turistica della nostra città e dell’intera provincia. Il Mototurismo è un segmento in forte espansione e il nostro obiettivo è posizionare il territorio crotonese tra le mete ambite di questo circuito”.