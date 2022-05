Italian Cleaning Tour: tappa sulle spiagge di Cirò Marina sabato 28 maggio

CIRO' MARINA - Sabato 28 maggio l’Italian Cleaning Tour - ICT di Ambiente Mare Italia – AMI farà tappa a Cirò Marina sulle spiagge di Punta Alice, Cervara e Madonna di Mare, che anche quest’anno hanno conquistato il riconoscimento della Bandiera Blu. L’evento rientra nel progetto di intervento ambientale Italian Cleaning Tour, ICT, il giro di Italia di AMI realizzato grazie al contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

La plastica continua ad essere una minaccia per il nostro Mare e i dati dell’ultimo rapporto dello IUCN, Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, non sono confortanti e la plastica totale accumulata nel Mar Mediterraneo è stimata nell'ordine di grandezza di 1.178.000 tonnellate. Secondo il rapporto, gli "hot-spot" di plastica sono situati vicino alla foce dei principali fiumi e vicino alle grandi aree urbane. L’emergenza COVID ha, inoltre, favorito il ritorno all’uso della plastica monouso e i DPI, Dispositivi di Protezione Individuale, come le mascherine rappresentano oggi un altro grave rischio per il Pianeta Mare

Il 28 maggio alle 9 a Punta Alice si terrà l'iniziativa svolta grazie soprattutto alla collaborazione e al patrocinio del Comune di Cirò Marina e alla collaborazione della Capitaneria di Porto di Crotone. I protagonisti indiscussi di questa giornata saranno ancora una volta i ragazzi e gli insegnanti delle scuole medie e superiori che sabato si rimboccheranno le maniche e parteciperanno attivamente alla giornata di impegno ambientale.

“Con l’Italian Cleaning Tour, il nostro giro d'Italia di intervento ambientale, abbiamo fatto tappa in diverse città del sud Italia e dopo Bari, Siracusa e Reggio Calabria siamo molto contenti di intervenire con ICT a Cirò Marina, sulle spiagge che hanno conquistato ancora una volta il riconoscimento di Bandiera Blu – commenta Alessandro Botti, il Presidente di Ambiente Mare Italia – AMI. “Proteggere il Mare dall’inquinamento da plastica è uno dei nostri obiettivi – continua Botti – e la plastica, nonostante la sensibilizzazione ambientale e la risposta positiva dei cittadini nell’uso delle buone pratiche, continua ad essere in cima alla lista dei rifiuti che insieme ai nostri volontari troviamo sulle spiagge e nei parchi cittadini”.

Le scuole di Cirò Marina che hanno aderito all’iniziativa sono: l’Istituto comprensivo 'G.T. Casopero', l’istituto Comprensivo Filottete, Istituto Istruzione Secondaria Superiore Giuseppe Gangale.