Acqua, conclusa riparazione: entro sabato ripristinate le forniture in tutta la città

CROTONE - Si sono conclusi i lavori di riparazione alla condotta di adduzione al potabilizzatore del Corap. L'acqua è stata già riaperta e servirà la giornata di sabato 28 maggio per il ripristino del servizio idrico in tutta la città.

Nel corso dei lavori sono stati eseguiti sei interventi (due in più rispetto ai quattro programmati) che hanno permesso di riparare la condotta in cemento armato che è in funzione dagli anni Settanta.