Castello, Comune: via libera lunedì 30 maggio al monitoraggio delle scorie

Via libera al monitoraggio delle scorie industriali sul Castello di Carlo V. Lo annuncia uno nota del Comune a pochi giorni di distanza dalla nomina dell'esperto chiamato a valutare se ci sono le condizioni per la riapertura della fortezza al pubblico, chiusa ormai da oltre quattro anni per timori di conseguenze sulla salute dei visitatori.

"Su disposizione della dirigente del settore Tutela dell’ambiente, ing. Clara Caroli - si legge nella nota - da lunedì 30 maggio iniziano i lavori di monitoraggio per la redazione del documento di valutazione rischi relativo alla presenza di tenorm nel Castello".

Il Comune ha affidato il monitoraggio al dottor Fiorello Martire, dopo l'ultimo sopralluogo con il dottor Salvatore Procopio, fisico di Arpacal, nel corso del quale sono stati rivelati valori di radioattività nella norma, molto al di sotto dei limiti previsti dalla legge.