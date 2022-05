Giornata mondiale senza tabacco, il 31 a Crotone iniziativa Lilt

I volontari dell’associazione provinciale Lilt Odv il 31 maggio saranno in piazza Vittoria dalle ore 9 per la Giornata mondiale senza tabacco. Gli studenti dell’Iti Donegani, impegnati nell’alternanza scuola lavoro, saranno al fianco degli operatori della Lega tumori, per sensibilizzare i cittadini sui rischi del tabagismo.

Il fumo rappresenta ad oggi, nel mondo, la causa principale del cancro al polmone, con circa 7 milioni di decessi all’anno.

Lo stand della Lilt sarà presente su piazza Vittoria a partire dalle 9 e per tutta la mattinata con l’iniziativa “Resi Liberi" nel corso della quale si potrà partecipare anche ad un concorso: 'Rendi il pacchetto, prendi il biglietto, liberati dal fumo-partecipa all'estrazione di ricchi premi'. I ragazzi daranno vita in piazza a una sorta di pesca fortunata, chi lascia il pacchetto avrà diritto ad estrarre un biglietto. In palio numerosi premi.