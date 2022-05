Cirò Marina, seconda ambulanza per la copertura del periodo estivo

"Una seconda ambulanza dal 1° luglio al 31 agosto a tutela e garanzia della salute della comunità, ma anche dei numerosi turisti che nella stagione estiva sono ospiti del territorio". Lo rende noto l'amministrazione comunale di Cirò Marina.

L’Asp di Crotone ha pubblicato l’avviso per un'indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di soccorso, con una unità in presenza h24 composta da ambulanza, autista e soccorritore specializzato, per il sub-distretto sanitario di Cirò Marina.

"Si tratta di un risultato atteso, che arriva a seguito di un’interlocuzione continua e costante tra l'amministrazione di Cirò Marina e l’Azienda sanitaria provinciale" informa una nota. "È stato un lavoro incessante portato avanti con caparbietà e dedizione dall’amministrazione Ferrari, supportato dall'attività del vice sindaco Mercuri e dal consigliere delegato Strumbo".

"Il lavoro non si ferma - dichiara il sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari - questo è un primo importante risultato, ma sono certo che nei prossimi giorni e settimane ne arriveranno altri, a garantire un ulteriore e più efficiente servizio di assistenza medico territoriale".