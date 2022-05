Cirò Marina, il Pd denuncia lo stato di abbandono del cortile della scuola Don Bosco

Erba non tagliata, arbusti alti fino a un metro e mezzo, vegetazione incolta e degrado diffuso. La denuncia, circa le pessime condizioni in cui versa il giardino della scuola secondaria di I grado “Don Bosco” di Cirò Marina, arriva dal locale circolo del Partito democratico.

"Il giardino è completamente abbandonato a se stesso e l’immagine che se ne ricava è desolante", mentre "segnalazioni di incuria arrivano anche dagli altri istituti. La presenza delle erbacce -informa una nota dei dem - rende la zona oltre che impraticabile, habitat naturale per animali e parassiti". Inoltre "le sterpaglie sono un rischio anche per gli incendi". Come è avvenuto venerdì scorso, quando si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per "un incendio sviluppatosi proprio a pochissimi metri dal plesso scolastico, intorno alle ore 13, in un orario in cui i ragazzi erano in classe, a svolgere regolarmente le lezioni", scongiurando "il peggio poiché, se l’incendio si fosse esteso, le fiamme avrebbero impiegato pochissimi secondi a raggiungere l’edificio".

"E’ evidente che da mesi l’amministrazione comunale non provvede a fare la dovuta manutenzione dei giardini circostante il plesso scolastico e, con grande dispiacere, da questa situazione si percepisce il completo abbandono delle scuole" prosegue la nota del circolo. Questa segnalazione vuole essere da stimolo all'amministrazione comunale, affinché intervenga in modo più puntuale e rapido, assicurando priorità di intervento alle scuole".