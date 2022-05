Cisl, Sbarra rieletto al vertice nazionale, soddisfazione in Calabria. Occhiuto: buon lavoro

Luigi Sbarra è stato rieletto all'unanimità segretario generale della Cisl. La conferma al vertice nazionale del sindacato, nel corso del XIX congresso nazionale che si è concluso oggi a Roma, è stata salutata con entusiasmo dalla segreteria calabrese.

Gigi Sbarra ha iniziato in Calabria, la sua terra, la sua esperienza sindacale con i braccianti della Locride. "La sua rielezione alla Segreteria generale è il segno della stima e della fiducia che tutta la Cisl ripone nella sua persona per la guida autorevole, incisiva, dialogica, chiara nei percorsi e negli obiettivi che egli sta esercitando. Una guida che ha portato il nostro sindacato - scrive la Segreteria regionale - ad essere un interlocutore di primo piano nel dialogo con il Governo, nella difficile fase della pandemia e dell’attuazione del Pnrr, come hanno testimoniato anche la presenza e l’intervento del presidente Draghi ai lavori del Congresso".

Oltre al segretario generale della Cisl calabrese, Tonino Russo, che ne fa parte di diritto, nel nuovo Consiglio generale confederale entrano a fare parte per la Calabria: Cosimo Piscioneri, segretario generale regionale della Federazione pensionati; Luciana Giordano, segretaria generale regionale della Funzione pubblica; Giuseppe Lavia, segretario generale dell’Ust Cosenza; Salvatore Mancuso, segretario generale dell’Ust Magna Graecia.

“Una personalità di esperienza e di grande valore, ancora alla guida di un importante sindacato. Sarà per me fondamentale avere questo prezioso alleato per condurre anche a livello nazionale le battaglie per la nostra Calabria" ha dichiarato Roberto Occhiuto congratulandosi con Sbarra per la rielezione. "Auguri e buon lavoro” ha aggiunto il presidente della Regione Calabria.