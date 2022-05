Statale 106, scontro tra un tir e un'autovettura: muore una donna di 43 anni

Una donna di 43 anni è morta all'alba di oggi in uno scontro frontale sulla statale 106 in contrada Torricella a Corigliano Rossano. La donna, che lavorava come bracciante agricola, era alla guida di una Renault Twingo che si è scontrata con un tir che procedeva nella direzione opposta. Sbalzata fuori dell'abitacolo, la 43enne è morta sul colpo. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati dai sanitari del 118 giunti sul posto.