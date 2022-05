Migranti, imbarcazione con 78 persone s'incaglia sulla spiaggia di Gabella

Settantotto migranti sono stati soccorsi nel primo pomeriggio da una motovedetta della Capitaneria di porto a nord di Crotone. L'imbarcazione sulla quale navigavano si era incagliata nei pressi della spiaggia di località Gabella. A bordo una trentina di nuclei famigliari - compresi 11 donne e 10 bambini, 5 i minori non accompagnati - provenienti da Iraq, Iran Afghanistan e Egitto.

Trasferiti sulla motovedetta della Capitaneria di porto, i migranti sono stati condotti nel porto. Al termine delle operazioni di sbarco, coordinate dalla Prefettura ed eseguite dagli uomini dell'ufficio immigrazione della Questura, sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto, dove resteranno in quarantena per cinque giorni come prevedono le normative anticovid.

E' il decimo sbarco sulle coste crotonesi nel giro di una quindicina di giorni.