Crotone, il club ufficializza l'esonero di Modesto. Lerda in pole per la sostituzione

Francesco Modesto non è più l'allenatore del Crotone. Non certo una sorpresa, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità da parte del club rossoblu che ha sollevato dall'incarico il tecnico ingaggiato la scorsa estate e che godeva di un altro anno di contratto. Una comunicazione ufficiale con tanto di ringraziamento "per l'impegno profuso e l'in bocca al lupo per il proseguo della carriera". Una scelta ormai nell'aria da tempo, ora certificata in modo ufficiale. I rapporti erano da tempo ai minimi termini, e la stagione culminata con la retrocessione ha convinto la proprietà a virare verso altri indirizzi, dopo che già durante il torneo la parentesi è stata anche burrascosa, con l'interruzione tra fine ottobre e metà dicembre, quando in panchina arrivò Marino, che però riuscì a fare addirittura peggio di Modesto. Incapace di invertire la rotta nel secondo semestre, finito con l'amaro epilogo della retrocessione.

Il club è già al lavoro per trovare il successore, e le strade conducono a Franco Lerda, sulla panchina del Crotone in serie B nella stagione 2009-2010 con un nono posto finale al termine di una brillante stagione. Sullo sfondo anche Roberto Boscaglia anche se Lerda sembra in vantaggio tanto che Vrenna avrebbe già avuto un primo colloquio esplorativo. E in settimana potrebbe arrivare anche la fumata bianca.