Trafinello, manca la prevenzione, resta l'idiozia: si riforma la discarica andata a fuoco a febbraio

CROTONE - Delle periferie non interessa ad alcuno. Non interessa agli amministratori che continuano a lasciarle nell'abbandono, non interessa alle forze dell'ordine, non interessa soprattutto ai cittadini che continuano a pensare che in periferia si possa ignorare ogni regola.

La foto che correda questo articolo è stata scattata alcuni giorni fa a Trafinello, nella stessa zona dove nel mese di febbraio 2022 la discarica che si era formata andò a fuoco (incendio quasi certamente doloso) distruggendo gli impianti della rete elettrica e causando così un black out per l'intero quartiere. L'Enel, all'epoca, installò due enormi gruppi elettrogeni che funzionarono per diversi giorni permettendo la riparazione del danno.

Quella lezione non è evidentemente servita visto che, puntualmente, senza alcun tipo di problema qualcuno è andato a ributtare i rifiuti nello stesso posto. Sicuramente, lo sottolineiamo, la colpa principale di questa vicenda è dei cittadini incivili che buttando la spazzatura in posti dove è vietato o comunque non ci sono cassonetti, compie un reato. Al menefreghismo di questi barbari si aggiunge il menefreghismo istituzionale che continua da anni a danneggiare il territorio: visto che a febbraio c'è stato l'incendio e il danno alla rete elettrica, vogliamo evitare che capiti di nuovo magari con qualche attività di prevenzione e di repressione? Aspettando che questo accada, speriamo che almeno Akrea provveda a pulire.