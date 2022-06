Villa comunale, cade un albero all'ingresso del 'lavatoio'

CROTONE - Continuano a cadere gli alberi nei parchi comunali e solo per casi fortuiti nessuno si fa male. Dopo quello caduto al Parco delle Rose, è arrivata al numero whatsapp de il Crotonese (392 449 4951) yla segnalazione di un cittadino che riguarda la villa comunale di Via Regina Margherita. Non si sa quando sia caduto né se gli uffici comunali del verde pubblico abbiano saputo dell'accaduto. Il lettore che lo ha segnalato scrive di averlo trovato già a terra, per fortuna, all'ingresso del lavatoio della villa comunale. Sicuramente c'è qualcosa da rivedere nella gestione del verde pubblico e della cura della città dove i marciapiedi sono ormai ridotti ad una selva di erbacce. Auspichiamo l'avvio di un controllo generale sia dei parchi pubblici, sia di quelli assegnati in gestione dove la manutenzione non è sempre curata a dovere, e soprattutto un programma di interventi per la pulizia della città che si presenta alla vigilia dell'estate in condizioni vergognose.