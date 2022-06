Pallavolo, anche la Poseidon Crotone alle finali giovanili regionali di Gallico

E' tutto pronto per le finali regionali S3 Under 12 ed Under 10 con la Poseidon Crotone che dopo aver conquistato ben due titoli territoriali accederà alle finali regionali anche con la migliore seconda, ragion per cui saranno 3 formazioni a difendere i colori rossoblù mercoledì 1 giugno a Gallico, luogo scelto come location dalla Fipav. Gallico che per l’occasione metterà gli abiti della pallavolo allestendo 9 campi per poter permettere lo svolgimento di tutte le fare fino a declamare i campioni regionali e chi avrà il pass per le finali nazionali.

Lo staff tecnico della pallavolo Crotone al completo, Asteriti, Argirò, Boscacci, Muto e Pioli, sarà di supporto ai giovanissimi in questa bellissima esperienza che si speri continui dopo la tappa di Crotone, di Pizzo e di Girifalco.

Ecco le squadre:

Under 10 femminile campionesse territoriali:

Asteriti Giorgia, Carratelli Giorgia, Mungari Sara, Oliverio Normi.

Under 12 maschile, campioni territoriali: Pugliese Saverio, Calabretta Giulio, Lopez Luca, Luzzaro Niccolò.

Under 12 femminile, vice campionesse territoriali, Calindro Emma, Todarello Barbara, Frazzetto Eva, falco benedetta, Corigliano Sofia